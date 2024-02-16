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В итоговом рейтинговом голосовании программы «Жилье и городская среда» будет участвовать 168 дизайн-проектов 55 муниципалитетов Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В итоговом рейтинговом голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будут участвовать 168 дизайн-проектов 55 муниципалитетов Среднего Урала. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В итоговом рейтинговом голосовании программы «Жилье и городская среда» будет участвовать 168 дизайн-проектов 55 муниципалитетов Среднего Урала

В числе эскизных проектов представлен многофункциональный «Парк Чемпионов» в Среднеуральске. Если объект получит поддержку местных жителей, в центре города появится современное общественное пространство с велосипедными дорожками, воркаут-площадкой, большой тематической детской площадкой и современным скейт-парком.

Жители Верхнего Тагила хотели бы видеть на месте заброшенного пустыря по улице Чехова парк детства «Лукоморье».

В итоговом рейтинговом голосовании программы «Жилье и городская среда» будет участвовать 168 дизайн-проектов 55 муниципалитетов Среднего Урала

Какие общественные пространства будут благоустроены в 2025 году, станет известно в ходе народного голосования этой весной.

Напомним, что за время существования проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Свердловской области благоустроено около 2,8 тыс. площадок, из которых 1 тыс. 865 объектов являются дворовыми территориями и почти 1 тыс. — общественные пространства.

Изображения предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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