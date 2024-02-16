В итоговом рейтинговом голосовании программы «Жилье и городская среда» будет участвовать 168 дизайн-проектов 55 муниципалитетов Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Свердловской области за время действия федерального проекта «Формирование комфортной ...

В Свердловской области в рамках программы благоустройства построены и модернизированы 200 парков

Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области с 15 апреля по 31 мая пройдет онлайн-голосование, где жители ...

Свердловчанам напомнили о способах голосования за наиболее значимые общественные пространства для благоустройства

В Свердловской области начали готовиться к голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области началась подготовка к рейтинговому голосованию за объекты ...