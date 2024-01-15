Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» начала процедуру передачи нового здания школы ...20.10.2023 Власти Екатеринбурга проинспектировали работу специалистов «Атомстройкомплекса» на строительстве школы в Пионерском поселке
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Власти Екатеринбурга проинспектировали ход работ по строительству школы на 1,5 тыс. ...01.08.2023 Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...06.07.2023 «Атомстройкомплекс» сохранит 8-метровую ель на территории будущей школы на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» при подготовке строительной площадки будущей школы в ...03.03.2023 «Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге новую школу по схеме государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» и министерство образования Свердловской области ...