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Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Строители приступили к монтажу кровли спортзала с пролетом в 24 м новой школы в Пионерском поселке Екатеринбурга. Здание завершено на 50%, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге

«В помещении спортзала мы завершаем монтаж металлического каркаса кровли и устанавливаем последнюю ферму, ширина пролета в большом зале составляет 24 м, а высота в коньке 21 м. Уже завершено остекление в библиотечном центре, где специалисты компании «Атомстройкомплекс» реализовали уникальные инженерные решения, позволившие воплотить архитектурный замысел — большую площадь скатного остекления, которое дает максимальную инсоляцию, при этом требует особого внимания к обеспечению оптимального температурного режима в любое время года», — рассказал руководитель стройки Александр Прокопович.

Стоит отметить, что, помимо блоков для начальных и средних классов, в четырехэтажном здании предусмотрены общешкольная зона с современным актовым залом, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией и спортивно-оздоровительный блок.

Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге

В трех блоках объекта уже запущено отопление и идут отделочные работы, параллельно проводятся прокладка инженерных коммуникаций и монтаж оконных профилей.

Здание школы на улице Советской площадью более 22 тыс. кв. м. на 1,5 тыс. мест компания «Атомстройкомплекс» возводит в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). После сдачи новой школы по условиям концессионного соглашения застройщик еще в течение пяти лет будет обеспечивать технологическую эксплуатацию объекта.

Это уже вторая школа, которую девелопер строит по ГЧП: школа № 41 уже возведена в Верх-Исетском районе, сейчас идет передача объекта частной управляющей компании.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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