В Екатеринбурге сегодня на уборку снега вышли 179 единиц техники и 403 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вывели 209 единиц спецтехники и 381 ...12.01.2024 В Екатеринбурге сегодня на уборку города вывели 225 единиц техники и 419 дорожных рабочих
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге за прошедшие сутки, 11 января, на уборку города вышли 405 единиц ...22.11.2023 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 367 дорожных рабочих и 186 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышли 367 сотрудников коммунальных служб и ...30.10.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышло 409 дорожных рабочих и 171 единица техники
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышло 409 сотрудников коммунальных служб ...13.04.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 369 рабочих и 140 единиц уборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от остатков снега и грязи вышли 369 рабочих и 140 ...