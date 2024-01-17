В Екатеринбурге сегодня на уборку снега вышли 179 единиц техники и 403 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В Екатеринбурге 19 февраля на уборку снега вышли 179 единиц техники и 403 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что службы благоустройства ежедневно вывозят по 11-12 тыс. т снега.



«Сейчас стоит задача до потепления максимально очистить от снега городские проезжие части и тротуары. Кроме того, чтобы не допустить разлива, коммунальщики вывезут снег с территорий, склонных к подтоплению, и рек, принимающих поверхностные воды», — сказал Алексей Бубнов.



В администрации отмечают, что за прошедшие выходные, 17 и 18 февраля, в уборке были задействованы 803 единицы техники и 966 дорожных рабочих, которые вывезли на спецполигоны 23,5 тыс. т снега, израсходовали 114 т песка и 16 т противогололедных материалов.