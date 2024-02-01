«Атомстройкомплекс» предоставил квартиры 20 свердловским сиротам в ЖК «Квартал энтузиастов» на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Компания «Атомстройкомплекс» закончила строительство социальной инфраструктуры на ...19.09.2022 Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист премии 100+ Awards
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист всероссийской ...28.03.2022 «Атомстройкомплекс» передал 110 новых квартир площадью около 3,7 тыс. кв. метров детям-сиротам
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. Застройщик «Атомстройкомплекс» передал 110 новых квартир детям-сиротам. Однокомнатные ...08.11.2021 «Атомстройкомплекс» приступил к строительству новой очереди ЖК «Квартал Энтузиастов» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» начала строить новую очередь жилого комплекса «Квартал ...17.02.2021 «Атомстройкомплекс» передал 159 новых квартир детям-сиротам из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Компания «Атомстройкомплекс» передала более 150 новых квартир детям-сиротам из ...