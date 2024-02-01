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«Атомстройкомплекс» предоставил квартиры 20 свердловским сиротам в ЖК «Квартал энтузиастов» на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В рамках партнерства с Фондом жилищного строительства Свердловской области строительный холдинг «Атомстройкомплекс» предоставил 20 квартир сиротам. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» предоставил квартиры 20 свердловским сиротам в ЖК «Квартал энтузиастов» на Эльмаше

«Ключи от новых однокомнатных квартир в жилом комплексе «Квартал энтузиастов» на Эльмаше получили 20 молодых свердловчан. Это дети-сироты, состоявшие в очереди на получение жилья по государственной программе», — говорится в сообщении.

«С 2016 года мы передали фонду 761 квартиру в новых домах Екатеринбурга и Свердловской области; в этом и будущем году планируем передать еще 300 квартир. Мы рады способствовать тому, чтобы ребята получали квартиры в современных, комфортных домах», — отметил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

«Атомстройкомплекс» предоставил квартиры 20 свердловским сиротам в ЖК «Квартал энтузиастов» на Эльмаше

В пресс-службе застройщика подчеркнули, что ЖК «Квартал энтузиастов» в 2022 году вошел в шорт-лист всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards в номинации «Лучшее архитектурное решение — жилое здание».

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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