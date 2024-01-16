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Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-декабре вырос на 16,9%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 5 трлн 815,5 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель вырос на 16,9%.
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