Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-декабре вырос на 16,9%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 5 трлн ...08.11.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-сентябре вырос на 15,5%
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-сентябре 2023 года составил 4 ...10.10.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-августе вырос на 12,7%
Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-августе 2023 года составил 3 трлн 658,7 млрд руб. Об этом ...10.10.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-августе вырос на 12,7%
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-августе 2023 года составил 3 трлн ...07.07.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае вырос на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 2 трлн ...