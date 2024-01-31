В Свердловской области в рамках программы благоустройства построены и модернизированы 200 парков

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Свердловской области за время действия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, благоустроено 200 парков. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



В числе благоустроенных территорий — город Сухой Лог, где на месте пустыря, охватывающего площадь 11 тыс. га, был построен городской парк, получивший название «Семейный».



В парке есть все необходимое для насыщенного времяпрепровождения: лыжероллерная трасса, веревочный парк, спортивная площадка, детские игровые зоны, площадка для выгула собак, арт-объекты и пространство для молодоженов. Затраты на строительство составили около 80 млн руб.



Вторым объектом, благоустроенным в рамках программы, стал парк в селе Новопышминское. На территории возле сельского Дома культуры проложены дорожки, модернизированы детская площадка, зона для отдыха и прогулок, реконструирован мемориал воинской славы.



Территория возле Дома культуры, которую выбрали жители села Курьи в ходе голосования, будет благоустроена в 2024 году.



Напомним, что в Свердловской области при содействии губернатора Евгения Куйвашева с 2018 года благоустроено более 2,5 тыс. объектов в 59 муниципалитетах.



Реализация программы продлена до 2030 года.