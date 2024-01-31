В Свердловской области в рамках программы благоустройства построены и модернизированы 200 парков

В Свердловской области закончился сбор предложений за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская ...17.01.2024 За 7 лет в Свердловской области было благоустроено 2 тыс. общественных и дворовых территорий
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В рамках проектов по формированию комфортной городской среды за семь лет на Среднем ...16.01.2024 Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской ...17.04.2023 В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству парков
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге стартовало голосование, в рамках которого можно выбрать, какой ...07.04.2022 В Екатеринбурге на следующей неделе начнется голосование за благоустройство объектов в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору объектов благоустройства в ...