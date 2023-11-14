На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожали капуста и морковь

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Свердловской области в январе по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала капуста (на 19,71%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости за месяц также заметно подорожали морковь (на 18,67%), репчатый лук (на 10,56%), картофель (на 9,34%), яблоки (на 4,04%), а также сливочное масло (на 2,89%).



В свою очередь, заметно подешевели за указанный период пшено (на 2,63%), а также охлажденные и мороженые куры (на 1,02%).