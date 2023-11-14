На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожали капуста и морковь

В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали куриные яйца (на ...14.11.2023 На Среднем Урале куриные яйца за месяц подорожали на 9%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...13.10.2023 На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожала курица
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Свердловской области в сентябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...12.09.2023 На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожали рис и курица
В Свердловской области в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожал шлифованный рис ...12.09.2023 На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожали рис и курица
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...