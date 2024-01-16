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Сегодня, 17:55

Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 7,5%

Инфляция на Среднем Урале в январе составила 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в декабре — 7,27%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 7,74%, непродовольственные — на 6,64%, услуги — на 8,33%.

Потребительские цены в регионе в январе по сравнению с декабрем выросли на 0,97%.
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