В Свердловской области утвердили перечень востребованных для трудоустройства специальностей

УрБК, Москва, 27.09.2022. Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей в сферах IT и связи, освобожденных от ...21.10.2020 Свердловский минздрав утвердил маршруты госпитализации рожениц с COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2020. Минздрав Свердловской области утвердил перечень медицинских учреждений для приема и ...20.10.2020 Свердловский минздрав определил учреждения для госпитализации детей с COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. Минздрав Свердловской области утвердил перечень учреждений для госпитализации детей с ...14.12.2017 Каждый 12-й специалист в Свердловской области хочет найти работу за пределами региона
Каждый 12-й специалист Среднего Урала готов на переезд в другой регион для трудоустройства. Об этом сегодня на ...30.10.2017 В Свердловской области зафиксировали дефицит машинистов и инженеров
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В Свердловской области каждая десятая вакансия нацелена на поиск работников ...