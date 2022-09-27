В Свердловской области утвердили перечень востребованных для трудоустройства специальностей

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области утвердил перечень востребованных профессий (должностей, специальностей) для трудоустройства в организации, испытывающие потребность в привлечении работников. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации региона.



Перечень состоит из 387 позиций, которые в основном касаются сферы производства (энергетики, инженеры, штукатуры, слесари, токари, водители и так далее).



В соответствии с постановлением правительства РФ № 362, работодатели, трудоустраивающие указанных в перечне специалистов, смогут получить государственные субсидии, частично компенсирующие их затраты на выплату заработных плат этим специалистам.