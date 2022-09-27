УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 15:01

В Свердловской области утвердили перечень востребованных для трудоустройства специальностей

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области утвердил перечень востребованных профессий (должностей, специальностей) для трудоустройства в организации, испытывающие потребность в привлечении работников. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Перечень состоит из 387 позиций, которые в основном касаются сферы производства (энергетики, инженеры, штукатуры, слесари, токари, водители и так далее).

В соответствии с постановлением правительства РФ № 362, работодатели, трудоустраивающие указанных в перечне специалистов, смогут получить государственные субсидии, частично компенсирующие их затраты на выплату заработных плат этим специалистам.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 14:41 В Свердловской области утвердили перечень востребованных для трудоустройства специальностей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области утвердил перечень ...

27.09.2022 Минцифры опубликовало список IТ-специальностей для отсрочки от призыва

УрБК, Москва, 27.09.2022. Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей в сферах IT и связи, освобожденных от ...

21.10.2020 Свердловский минздрав утвердил маршруты госпитализации рожениц с COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2020. Минздрав Свердловской области утвердил перечень медицинских учреждений для приема и ...

20.10.2020 Свердловский минздрав определил учреждения для госпитализации детей с COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. Минздрав Свердловской области утвердил перечень учреждений для госпитализации детей с ...

30.10.2017 В Свердловской области зафиксировали дефицит машинистов и инженеров

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В Свердловской области каждая десятая вакансия нацелена на поиск работников ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (368)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18