В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Культура» завершается реконструкция нового молодежного театра

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге на реконструкцию Летнего театра парка культуры и отдыха им. В.В. ...18.02.2020 Здание екатеринбургского Театра кукол с 30 апреля закрывается на капитальный ремонт
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. С 30 апреля 2020 года в Екатеринбурге Театр кукол завершит работу в своем родном ...07.11.2014 Строительство здания Театра юного зрителя в Екатеринбурге полностью завершено
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2014. Строительство здания Театра юного зрителя в Екатеринбурге полностью завершено. Об этом ...24.10.2014 Власти Свердловской области пообещали выделить 350 млн рублей на техническое оснащение Театра юного зрителя в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2014. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министр культуры ...14.10.2014 Ремонтные работы ТЮЗа подходят к завершению
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2014. Работы по реконструкции Театра юного зрителя в Екатеринбурге подходят к завершающему ...