В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Культура» завершается реконструкция нового молодежного театра

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В Нижнем Тагиле после проведенной реконструкции в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, новый молодежный театр совсем скоро будет готов открыть двери для зрителей. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Так, начиная с 2022 года в порядок приведены основное здание театра, здание цеха (мастерские), выполнены работы по замене крыши, окон, систем отопления, электричества, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, фасадные и внутренние отделочные работы. Установлена архитектурная подсветка, проведено благоустройство территории, оборудованы места для маломобильных зрителей.



В основном здании театра сделали перепланировку: у артистов появились комфортные гримерные, режиссерская комната с необходимым оборудованием для управления звуком и светом, современная акустическая система. Выделено место для конференц-зала и театрального кафе, интерьеры которых выполнены в стиле лофт.



«Мы уже практически обжили все мастерские. Проводим репетиции, и осталось совсем чуть-чуть — нужно завершить внутреннее оснащение, закупить и установить современное световое, звуковое, видео и проекционное оборудование, и мы будем готовы к переезду», — рассказала директор театра Наталия Мозжакова.



Напомним, что модернизация учреждений культуры в Свердловской области ведется по поручению Евгения Куйвашева. На ремонт было выделено в общей сложности 317,5 млн руб. Ожидается, что театр начнет работу уже в сентябре.