На ЕВРАЗ Ванадий Туле введен в эксплуатацию опытно-промышленный участок по производству оксида ванадия высокой чистоты

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК откроют научно-исследовательский центр для испытаний рельсов. Компания ...19.08.2022 ЕВРАЗ стал генеральным партнером фестиваля «Пятницкая башня»
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В год своего 30-летия ЕВРАЗ поддержал уникальный проект «Пятницкая башня», который ...18.07.2022 Предприятия ЕВРАЗа победили в XIX отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Ванадий Тула по итогам 2021 года одержали ...18.09.2020 На ЕВРАЗ ЗСМК началась опытно-промышленная эксплуатация новой электроподстанции
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. На ЕВРАЗ ЗСМК началась опытно-промышленная эксплуатация новой электроподстанции ...30.06.2020 На ЕВРАЗ ЗСМК прошел инспекционный контроль арматуры по польским техническим оценкам
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2020. На ЕВРАЗ ЗСМК в режиме видеоконференции прошел плановый аудит арматуры класса В500В ...