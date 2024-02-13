На ЕВРАЗ Ванадий Туле введен в эксплуатацию опытно-промышленный участок по производству оксида ванадия высокой чистоты

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. На базе научно-исследовательского центра (Research & Development) ЕВРАЗ Ванадий Тулы в эксплуатацию был запущен опытно-промышленный участок. Благодаря уникальной безотходной технологии замкнутого цикла, здесь производится оксид ванадия чистоты более 98%, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Ванадий-Тула» горно-металлургического холдинга.«Сейчас мы находимся на стадии испытаний. Наша первостепенная задача — отработать технологию, найти оптимальные производственные параметры и узкие места, все, что невозможно увидеть в условиях лаборатории. После нам предстоит наработать продукт и подтвердить его качество у потребителя», — рассказал руководитель исследовательского центра Владислав Мелехин.Данные, полученные на опытно-промышленном участке, станут основой проектирования производственного участка.