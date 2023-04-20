Специалисты южноуральского УФАС в 2023 году получили почти 5 тыс. обращений от граждан

УрБК, Челябинск, 14.02.2024. Специалисты челябинского отделения Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России подвели итоги работы в 2023 году. Количество обращений, полученных от граждан, за этот период сохранилось практически на уровне предыдущего периода и составило 4 тыс. 921 шт., сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.



При этом специалисты отметили значительное снижение количества заявлений по признакам нарушения законодательства о рекламе — до 214 шт. (в 2022 году — 344), незначительное уменьшение числа заявлений и обращений по законодательству о контрактной системе — 2 тыс. 249 шт. против 2 тыс. 371 шт. за предыдущий период. Также сократилось количество жалоб при проведении различных обязательных торгов — до 342 шт. против 360 в 2022 году.



Увеличение показателей зафиксировано среди обращений, связанных с ростом цен на продукты питания, лекарственные препараты и иные товары и услуги. В 2023 году южноуральское отделение УФАС получило 1 тыс. 079 таких обращений против 903 в 2022 году.