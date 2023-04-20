Специалисты южноуральского УФАС в 2023 году получили почти 5 тыс. обращений от граждан

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В 2023 году в ЦБ поступило 7,2 тыс. жалоб от жителей Свердловской области на работу ...20.04.2023 Более половины жалоб в свердловское УФАС касается спамовой рекламы
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. 51% от общего числа жалоб свердловчан, которые поступили в I квартале в УФАС по ...07.02.2023 В 2022 году свердловская прокуратура провела проверки по 83 тыс. обращений граждан
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По итогам 2022 года прокуратура Свердловской области провела проверки по более чем 83 ...08.04.2021 Свердловское УФАС зарегистрировало более 140 жалоб на подключение к сетям
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2020 году в Управление ФАС по Свердловской области поступило 141 заявление на ...20.04.2009 В 2008 году в Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области поступило более 5 тыс. обращений
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2009. В течение 2008 года в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской ...