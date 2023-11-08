Объем застрахованных банковских вкладов в России за год вырос на 21%

УрБК, Москва, 08.11.2023. Объем подлежащих страхованию банковских вкладов с начала года вырос на 9,2%, до 54 трлн 510 ...04.08.2023 В России на 4,7% вырос объем подлежащих страхованию банковских вкладов
УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских ...15.08.2022 АСВ: Общий объем застрахованных вкладов в банках РФ в I полугодии вырос на 2,4%
УрБК, Москва, 15.08.2022. По состоянию на 1 июля 2022 года общий объем подлежащих страхованию денежных средств всех ...17.02.2020 Объем застрахованных вкладов населения в банках РФ за год вырос на 10,5%
На 1 января 2020 года объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках составил 34 трлн 700 млрд руб. За ...17.02.2020 Объем застрахованных вкладов населения в банках РФ за год вырос на 10,5%
УрБК, Москва, 17.02.2020. На 1 января 2020 года объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках ...