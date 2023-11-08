Объем застрахованных банковских вкладов в России за год вырос на 21%

УрБК, Москва, 13.02.2024. На 1 января 2024 года общий объем принадлежащих россиянам средств на банковских депозитах, подлежащих обязательному страхованию, составил 60 трлн 008 млрд руб. За 2023 год показатель вырос на 21,1%, говорится исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



В частности, объем застрахованных вкладов населения России вырос за год на 19,7%, до 44 трлн 859 млрд руб., на счетах эскроу — на 38,5%, до 5 трлн 586 млрд руб., на счетах ИП — на 34,1%, до 2 трлн 110 млрд руб.



Отметим, что средний размер вкладов физических лиц в 2023 году составил 324 тыс. руб. (+50 тыс. руб.).