Таможня заявила о росте торгового оборота между Уралом и Африкой

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...10.11.2023 Объем поставок цитрусовых из Узбекистана на Урал сократился на 25%
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. С начала 2023 года на Урал из-за рубежа привезли более 75 тыс. т фруктов и овощей. 87% ...26.02.2021 Цветы на сумму более 1 млн долл. США привезли в Екатеринбург к 8 Марта
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Партии из 145 т цветов привезли в Екатеринбург из стран Европы, Африки и Азии к 8 ...24.07.2020 Китай и Германия стали основными торговыми партнерами УрФО в I полугодии
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2020. По итогам I полугодия 2020 года основными торговыми партнерами Уральского федерального ...23.11.2018 За 10 месяцев 2018 года таможни Урала перечислили в федеральный бюджет более 57 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Уральские таможенники за 10 месяцев 2018 года пополнили федеральный бюджет почти на 58 ...