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Сегодня, 11:59

Таможня заявила о росте торгового оборота между Уралом и Африкой

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Между странами Африки и уральскими регионами растут объемы взаимной торговли, заявили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Когда закрылись рынки сбыта в недружественных странах, открылись новые логистические и внешнеторговые коридоры. Торговля со странами Африки будет только нарастать», — резюмировал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Так, в 2023 году с Урала в Африку впервые ушла партия зерна весом более 11 тыс. т на сумму свыше 36 млн долл. США. Также были сделаны первые экспортные поставки уральских алкогольных и безалкогольных напитков, ваты, войлока, фетра и пряжи. Поставки готовых продуктов из муки и крахмала выросли в 2023 году в семь раз, до 260 т (на 145 тыс. долл. США).

Из стран Африки на Урал впервые привезли партии фруктов и орехов общим объемом почти 50 т (на 150 тыс. долл. США) и ковры общим объемом более 18 т (на сумму в 57 тыс. долл. США).
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