Три сотрудника ЕВРАЗ НТМК награждены премией имени почетного гражданина Свердловской области Михаила Аршанского

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В рамках конкурса «Лучший молодой специалист», который проводит ЕВРАЗ НТМК, состоялась церемония награждения лауреатов премии имени почетного гражданина Свердловской области Михаила Аршанского, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.На участие в конкурсе было подано 22 заявки. Стаж претендентов должен был составлять три года, также они должны были принимать участие в научно-исследовательской, рационализаторской и изобретательской деятельности, в конкурсах профмастерства, благотворительных и социальных инициативах компании.Первое место занял бригадир фасонно-литейного цеха Никита Яшин. Он подал 29 предложений, 20 из которых уже реализованы, и является серебряным призером корпоративного чемпионата профмастерства по направлению «Инженерное мышление».Второе место получил слесарь-ремонтник конвертерного цеха Максим Кудрин, автор 15 идей об улучшениях на производстве и серебряный призер корпоративного чемпионата профмастерства по направлению «Промышленная механика и монтаж». Третье — Тимофей Котюков, ведущий инженер-технолог центральной лаборатории ЕВРАЗ НТМК, а также активный участник и призер научно-технических конференций, конкурсов профмастерства, волонтерских акций.«Молодых специалистов нужно поощрять и вдохновлять: на старте карьеры они остро нуждаются в поддержке. Я рад внести свой вклад и поддержать металлургов в самом начале их профессионального становления. Ребята, ставшие первыми лауреатами премии, получили награду абсолютно заслуженно. Главное, чтобы на всем трудовом пути их не покидало чувство ответственности за порученное дело», — пожелал лауреатам советник вице-президента ЕВРАЗ НТМК почетный гражданин Нижнего Тагила и Свердловской области учредитель премии Михаил Аршанский.