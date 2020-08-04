В Екатеринбурге прошел благотворительный концерт в поддержку работников социально значимых сфер и членов их семей

В Екатеринбурге на сцене ККТ «Космос» состоялся благотворительный концерт федерального проекта «Героям нашего времени». Мероприятие было организовано Фондом «Золотые ворота Сибири» при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и главы Екатеринбурга Алексея Орлова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Целью благотворительного проекта является поддержка работников социально значимых сфер, в том числе врачей, военнослужащих, работников правоохранительных органов, участников специальной военной операции и членов их семей.



«Сердечно приветствую защитников Отечества и их семьи. Спасибо врачам и медсестрам, которые лечат и реабилитируют тех, кто возвращается из зоны специальной военной операции. Спасибо всем, кто обеспечивает фронт всем необходимым», — сказал Алексей Орлов, обращаясь к участникам мероприятия.



В ходе концерта выступил ансамбль «Соловьиный край России» Курской государственной филармонии, заслуженная артистка России Зара, солистка фолк-группы «Ярмарка» Ольга «Милисса», чемпион мира по баяну Владимир Черных, юная артистка концертов «Героям нашего времени» Екатерина Самкаева. Благотворительное мероприятие посетило 1,8 тыс. человек.



Напомним, что впервые концерт в рамках проекта «Героям нашего времени» прошел в 2020 году в Тюмени, когда работникам медицинской сферы пришлось столкнуться с коронавирусной инфекцией.