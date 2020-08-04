В Екатеринбурге прошел благотворительный концерт в поддержку работников социально значимых сфер и членов их семей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. В Екатеринбурге 10 августа в саду Вайнера начнется музыкальный фестиваль — совместный ...11.02.2016 В Екатеринбурге отменен концерт «Машины времени»
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2016. В Екатеринбурге отменен концерт группы «Машина времени», который должен был состояться ...29.04.2013 В преддверии Дня Победы прошел гала-концерт ветеранских хоров
В воскресенье на главной концертной площадке города, киноконцертном театре «Космос» прошел гала-концерт ветеранских ...10.09.2012 Концерт в поддержку Pussy Riot прошел в Петербурге
Накануне вечером в Петербурге состоялся концерт в поддержку осужденных участниц панк-группы Pussy Riot и ...25.01.2012 Со дня рождения Владимира Высоцкого исполнилось 74 года
В Ростове-на-Дону состоится благотворительный концерт памяти известного актера, поэта и барда Владимира Высоцкого ...