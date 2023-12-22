УБРиР предлагает кешбэк 5% при оплате коммунальных услуг онлайн

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. При оплате коммунальных услуг в мобильном приложении с помощью карт My Life или «Уралочка» Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вернет 5% от суммы платежа. Об этом сообщает пресс-служба банка.



«Сервис (мобильное приложение банка — прим. ред.) позволяет оплачивать услуги ЖКХ без бумажных квитанций, даже находясь далеко от дома. Также можно настроить получение счетов в приложении за квартиру своих близких: родителей или детей — и оплачивать услуги ЖКХ за них в один клик. Услуга работает как для жителей многоквартирных домов, так и для ИЖС. Если у клиента есть карта My Life, то он получит кешбэк 5% с оплаты коммунальных услуг», — рассказал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.



Для получения кешбэка с оплаты ЖКУ необходимо будет выбрать в приложении соответствующую категорию. Приложение пока доступно только на платформе Android.