УБРиР предлагает кешбэк 5% при оплате коммунальных услуг онлайн

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Мобильное банковское приложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вошло ...19.12.2023 УБРиР ввел кешбэк до 30% при оплате подписок на стриминговые платформы
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. При оплате подписок на стриминговые платформы с музыкой и фильмами с помощью приложения ...18.10.2023 УБРиР добавил две новые опции в своем приложении на платформе Android
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил мобильное приложение на ОС ...21.06.2023 УБРиР расширил возможности для оплаты покупок с помощью системы быстрых платежей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил возможность привязывать свой ...19.04.2023 УБРиР расширил функционал мобильного приложения
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил функционал своего мобильного ...