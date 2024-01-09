Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...09.01.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале вырос на 23,5%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...01.09.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 23,6%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил ...07.07.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-мае вырос на 17,8%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...15.02.2022 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...