Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 450,5 млрд руб., сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23,8%.

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