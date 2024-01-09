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Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 450,5 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23,8%.
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