На ММК оценили работу системы энергетического менеджмента в 2023 году

УрБК, Магнитогорск, 12.02.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) оценил работу системы энергетического менеджмента (СЭнМ), одного из самых эффективных инструментов снижения энергозатрат, сообщает пресс-служба комбината.



В 2023 году ММК стал одним из первых в России предприятий, сертифицировавших СЭнМ по новой версии национального стандарта. Также в рамках комплексной работы по повышению энергоэффективности производственных процессов ММК внедряет энергоэффективные идеи и реализует малобюджетные высокоэффективные проекты (baby-capex) в сфере энергосбережения.



К примеру, через блок сопровождения идей приложения «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) в 2023 году работники подали 925 энергоэффективных идей, 303 из них были реализованы с плановым экономическим эффектом в размере 78,8 млн руб. Кроме того, реализованы пять проектов baby-capex с общим ожидаемым эффектом в объеме 61,4 млн руб.



Оказание энергосервисных услуг по проектам модернизации систем освещения цехов управления главного энергетика и технологических цехов принесло предприятию 193,9 млн руб.



Еще одним инструментом повышения энергоэффективности стали проекты по снижению стоимости покупной электроэнергии за счет регулирования объемов выработки электроэнергии собственными электрическими станциями, проведения ремонтов энергетического оборудования станций в часы с минимальной стоимостью электроэнергии, снижения потребляемой электрической мощности в подразделениях в часы с максимальной стоимостью электрической энергии. Общий эффект от этих мероприятий составляет 337,8 млн руб.



Также в 2023 году на предприятии внедрили чат-бот в Telegram, с помощью которого сотрудники могли сообщать о потерях топливно-энергетических ресурсов (утечки, сливы, выход воды на поверхность, наледи на трубопроводах). В 2023 году через чат-бот выявлено 146 таких фактов, эффект от устранения которых превысил 1,1 млн руб.