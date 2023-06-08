УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:05

Транспортная развязка у концерна «Калина» в Екатеринбурге готова на 70%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. На текущий момент готовность транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 70%, сообщает пресс-служба администрации города.

«На текущий момент общая строительная готовность объекта составляет уже 70%», — указано в сообщении.

В настоящее время на развязке устанавливают опоры, ригели и шумозащитные экраны. Когда настанет теплая погода, рабочие начнут гидроизолировать и укладывать дорожное покрытие.

Строительство развязки началось в мае 2021 года. Первую балку уложили в мае 2022 года. Общая протяженность дорог развязки составит 9,85 км, из них 2,5 км — суммарная длина эстакад и путепроводов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.06.2023 В Екатеринбурге на месяц закроют движение в районе концерна «Калина» из-за строительства транспортной развязки

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге строители перекроют ряд улиц в связи со строительством транспортной ...

28.04.2023 В Екатеринбурге строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет почти 45%

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет более 43%. По ...

15.04.2022 Екатеринбург получит 500 млн рублей на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Екатеринбург получит 500 млн руб. на реализацию проекта по реконструкции транспортной ...

24.06.2021 В Екатеринбурге не будут полностью ограничивать движение на месте реконструкции развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2021. При проведении работ по строительству транспортной развязки у концерна «Калина» в ...

23.04.2021 Екатеринбург получит 600 млн рублей на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Екатеринбург и Нижний Тагил получат 1,2 млрд руб. в виде субсидий на ремонт и ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (234)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18