Транспортная развязка у концерна «Калина» в Екатеринбурге готова на 70%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге строители перекроют ряд улиц в связи со строительством транспортной ...28.04.2023 В Екатеринбурге строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет почти 45%
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет более 43%. По ...15.04.2022 Екатеринбург получит 500 млн рублей на реконструкцию развязки у концерна «Калина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Екатеринбург получит 500 млн руб. на реализацию проекта по реконструкции транспортной ...24.06.2021 В Екатеринбурге не будут полностью ограничивать движение на месте реконструкции развязки у концерна «Калина»
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2021. При проведении работ по строительству транспортной развязки у концерна «Калина» в ...23.04.2021 Екатеринбург получит 600 млн рублей на реконструкцию развязки у концерна «Калина»
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Екатеринбург и Нижний Тагил получат 1,2 млрд руб. в виде субсидий на ремонт и ...