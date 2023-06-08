Транспортная развязка у концерна «Калина» в Екатеринбурге готова на 70%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. На текущий момент готовность транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 70%, сообщает пресс-служба администрации города.



«На текущий момент общая строительная готовность объекта составляет уже 70%», — указано в сообщении.



В настоящее время на развязке устанавливают опоры, ригели и шумозащитные экраны. Когда настанет теплая погода, рабочие начнут гидроизолировать и укладывать дорожное покрытие.



Строительство развязки началось в мае 2021 года. Первую балку уложили в мае 2022 года. Общая протяженность дорог развязки составит 9,85 км, из них 2,5 км — суммарная длина эстакад и путепроводов.