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«МегаФон» обеспечил связью федеральную трассу в ЯНАО протяженностью 344 километра

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Компания «МегаФон» стала первым российским сотовым оператором, обеспечившим связь на федеральной автодороге Надым — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».

Протяженность трассы — 344 километра. Температура зимой может опускаться до 50 градусов мороза. Вдоль дороги установлены современные 2G и LTE базовые станции.

«Всесезонная дорога, связывающая запад и восток ЯНАО, была открыта еще в 2020 году, однако мобильная сеть здесь до сих пор отсутствовала. Доступность связи и интернета на трассе федерального значения трудно переоценить, так как это не только создает удобство и комфорт передвижения, но и позволяет вызывать экстренные службы в чрезвычайных ситуациях», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.
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