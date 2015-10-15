«МегаФон» обеспечил связью федеральную трассу в ЯНАО протяженностью 344 километра

В Ямало-Ненецком автономном округе под Новым Уренгоем спасатели пытаются ликвидировать пожар на газопроводе, сообщает ...30.06.2015 «МегаФон» построил 470 км волоконно-оптической линии связи на Ямале
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2015. Компания «МегаФон» завершила строительство собственной волоконно-оптической линии связи ...27.07.2012 Безработица в ЯНАО на конец июля достигла 0,65%
УрБК, Салехард, 27.07.2012. Безработица в Ямало-Ненецком автономном округе на конец июля составила 0,65%, сообщает ...27.06.2012 ОАО «Мегафон» расширит присутствие на рынке широкополосного доступа в Интернет на территории ХМАО и ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2012. ОАО «Мегафон» планирует увеличить охват оптико-волоконной сети в Ханты-Мансийском ...10.05.2012 Компания «МегаФон» в 4 раза увеличила пропускную способность магистральных каналов связи в ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2012. Компания «МегаФон» в 4 раза увеличила пропускную способность магистральных каналов ...