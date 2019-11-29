Индекс предпринимательской уверенности в добывающей промышленности РФ вырос до 5% в 2024 году

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Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре 2019 года по отношению к ...

Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре снизился на 3 пункта

УрБК, Москва, 29.11.2019. Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре 2019 ...

Индекс предпринимательской уверенности в сфере энергетики упал на 2%

УрБК, Москва, 23.12.2015. Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского ...

В добывающих производствах России вырос индекс предпринимательской уверенности

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2013. По сравнению с декабрем 2012 года индекс предпринимательской уверенности в мае 2013 ...

Индекс предпринимательской уверенности в РФ повысился в добывающих и обрабатывающих производствах

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2013. Индекс предпринимательской уверенности повысился в добывающих и обрабатывающих ...