Индекс предпринимательской уверенности в добывающей промышленности РФ вырос до 5% в 2024 году

УрБК, Москва, 08.02.2024. Индекс предпринимательской уверенности предприятий добывающей сферы в начале 2024 года вырос ...29.11.2019 Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре снизился на 3 пункта
Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре 2019 года по отношению к ...29.11.2019 Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре снизился на 3 пункта
УрБК, Москва, 29.11.2019. Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре 2019 ...23.12.2015 Индекс предпринимательской уверенности в сфере энергетики упал на 2%
УрБК, Москва, 23.12.2015. Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского ...31.05.2013 В добывающих производствах России вырос индекс предпринимательской уверенности
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2013. По сравнению с декабрем 2012 года индекс предпринимательской уверенности в мае 2013 ...