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Сегодня, 15:01

Индекс предпринимательской уверенности в добывающей промышленности РФ вырос до 5% в 2024 году

Индекс предпринимательской уверенности предприятий добывающей сферы в начале 2024 года вырос на 2,5 п. п. относительно декабря 2023 года и достиг 5%, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.

В обрабатывающей отрасли этот показатель вырос за аналогичный период на 0,9 п. п., достигнув 5,8% (в конце 2023 года индекс в этой сфере снижался).

«Оптимизм предприятий в начале года объясняется позитивными оценками перспектив выпуска продукции в ближайшие три месяца. В добыче доля оптимистов выросла с 13,4% сразу до 19,5%. В обработке доля тех, кто ждет расширения выпуска, выросла с 28,6% до 32%», — отмечает издание.

В добывающей отрасли доля тех предприятий, которые оценивают экономическую ситуацию благоприятно, выросла с 3,8% до 5,6%. В обрабатывающей промышленности этот показатель снизился с 10,1% до 9,8%.
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