В Екатеринбурге с 17 февраля по 1 октября закроют движение транспорта по улице Гоголя

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге закроют движение транспорта на участках улиц двух микрорайонов — ...06.08.2020 В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улицы Красноармейской и проспекта Ленина
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. В Екатеринбурге ЕМУП «Городской транспорт» закроет движение по проспекту Ленина от ...11.04.2018 В Екатеринбурге на неделю закроют движение по улице Горького
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Екатеринбурге закрывают движение транспорта по улице Горького от Энгельса до Карла ...10.02.2017 В Екатеринбурге закроют проезд на участке улицы Горького
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. В Екатеринбурге ООО «УралСтройМонтаж» закроет движение транспорта по улице Горького на ...25.10.2012 Восемь улиц Екатеринбурга станут односторонними с 1 декабря
На восьми улицах Екатеринбурга движение станет односторонним, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Как ...