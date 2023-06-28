В Екатеринбурге с 17 февраля по 1 октября закроют движение транспорта по улице Гоголя

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Гоголя, от улицы Карла Маркса до улицы Малышева, с 17 февраля по 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



В указанный период движение автотранспорта будет организовано по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького.



Кроме того, на время ремонтных работ изменится схема движения по улице Карла Маркса — одностороннее движение от улицы Гоголя будет перенаправлено в сторону улицы Горького.



Схема движения общественного транспорта не изменится.