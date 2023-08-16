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ПНТЗ приобрел экипировку для юных воспитанников Академии хоккея с мячом

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) оказал материальную поддержку первоуральской Академии хоккея с мячом «Уральский Трубник» в приобретении спортивной экипировки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Было приобретено 52 пары профессиональных коньков, хоккейные щитки, шлемы и налокотники.

На торжественной церемонии вручения новой экипировки юным спортсменам управляющий директор предприятия Владимир Топоров отметил, что адресная помощь — основной принцип, которым руководствуется ПНТЗ при реализации программ оказания социальной поддержки.

«Хоккей тренирует выносливость, реакцию и закаляет характер, поэтому мы стремимся привлечь к занятиям как можно больше юных первоуральцев, в том числе с помощью снятия финансовой нагрузки с их родителей», — подчеркнул Владимир Топоров.

На предприятии отмечают, что ПНТЗ популяризирует здоровый образ жизни не только на территории муниципалитета, но и на самом предприятии. Так, сотрудники могут свободно посещать функциональные заводские фитнес-центры и спортивный клуб «Стальной барс», в котором проводят тренировки по дартсу, бильярду и настольному теннису.

Ежегодно на ПНТЗ устраивается заводская спартакиада по 17 видам спорта, в которой принимают участие более 2 тыс. металлургов.
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