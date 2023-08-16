ПНТЗ приобрел экипировку для юных воспитанников Академии хоккея с мячом

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) ...19.06.2023 ПНТЗ выделил средства для летнего трудоустройства 180 подростков в рамках реализации муниципального проекта
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...21.02.2023 ПНТЗ выделит более 15 млн рублей на развитие хоккея с мячом в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...07.02.2022 За 2021 год ПНТЗ выделил около 34 млн рублей на поддержку спорта в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2022. За 2021 год Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную ...17.09.2021 ПНТЗ выполнил поставку более 3 тыс. баллонов для компании PepsiCo
УрБК, Первоуральск, 17.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию ...