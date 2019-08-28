ПНТЗ выделит более 15 млн рублей на развитие хоккея с мячом в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) направит более 15 млн руб. на развитие хоккея в Первоуральске в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



По словам специалистов, благотворительная помощь оказана детско-юношеской спортивной школе по хоккею с мячом (ДЮСШ) «Уральский трубник», где занимаются 260 детей в возрасте от шести до 18 лет; дворовым клубам, в которых секцию «Хоккей-футбол» посещают более 450 детей от семи до 16 лет, а также профессиональному хоккейному клубу «Уральский трубник». На часть средств учреждения уже закупили спортинвентарь и форму: защиту, мячи и клюшки. В дальнейшем учреждения приобретут полные комплекты экипировки для хоккеистов, утепленные костюмы для тренерского состава и другой инвентарь.



Тренировки воспитанников учреждений проходят на стадионе «Уральский трубник» и хоккейных кортах при общеобразовательных школах города, которые курируют представители компании. Как сообщил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров, детский спорт нуждается в активной поддержке, а такое направление, как хоккей с мячом, на сегодняшний день является одним из самых популярных. После чего он вручил новый спортивный инвентарь и форму.



«ПНТЗ на постоянной основе поддерживает детский спорт, это одно из направлений сотрудничества завода и администрации Первоуральска. Хоккей с мячом находится на втором месте по популярности среди зимних видов спорта, и для предприятия важно содействовать регулярным занятиям и повышению уровня мастерства юных спортсменов. Наша цель — приобщить детей к спорту и активному отдыху, создать достойные условия для физического развития и достижения высоких спортивных результатов», — заявил он во время матча Первенства Свердловской области по хоккею с мячом среди юношей.



Кроме того, отмечается, что программа ПНТЗ по развитию и поддержке детского спорта охватила уже свыше 6 тыс. детей. Также предприятие продолжает оказывать помощь по заявкам, реализуя спортивные инициативы городских некоммерческих организаций. Это даст возможность получить адресную помощь для реализации интересных и значимых для города проектов большему количеству первоуральцев.