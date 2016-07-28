Депутаты хотят обязать авиакомпании не рассаживать детей и родителей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2016. В Екатеринбурге большинство родителей детей от 2 до 18 лет (56%) обеспокоены ...19.04.2016 В Екатеринбурге кинотеатр «Пассаж Синема» даст доступ детям на фильмы с ограничением 12+ и 16+
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2016. В Екатеринбурге кинотеатр «Пассаж Синема» будет допускать детей и подростков на ...21.01.2016 На «горячую линию» по приему детей в первый класс поступило около 250 звонков
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2016. В Екатеринбурге за первый день работы телефонов «горячей линии» по приему детей в ...24.03.2015 В Норвегии у российской семьи изъяли троих детей
В Норвегии сотрудники профильной службы забрали у российской семьи троих детей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ...27.11.2014 Мизулина предложила защитить детей от Интернета
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина предложила защитить детей от Интернета и ...