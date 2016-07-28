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Вчера, 18:01

Депутаты хотят обязать авиакомпании не рассаживать детей и родителей

УрБК, Москва, 05.02.2024. Депутаты Госдумы готовят поправки в воздушное законодательство РФ, которые запретят авиакомпаниям рассаживать детей и родителей в самолетах. Об этом «Известиям» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Уже далее следуют очевидные вопросы комфорта», — цитирует ее издание.

Вероятно, требование будет распространяться на детей в возрасте до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет. Возможность для родителей лететь рядом с детьми должна быть бесплатной даже в лоукостерах, у которых эта услуга платная.
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