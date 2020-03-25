В Кольцово задержаны два рейса авиакомпании «Якутск»

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. 5 февраля в аэропорту Кольцово были задержаны два рейса: Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Екатеринбург — Якутск, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Причинами стали неблагоприятные метеоусловия в Якутске и, как следствие, позднее прибытие самолетов. Рейс R3-467 по маршруту Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург запланирован на 14.00, а рейс R3-468 по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург — Якутск — на 22.00.



Пока пассажиры размещены в гостинице. Транспортная прокуратура взяла на контроль оказание им услуг.