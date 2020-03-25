В Кольцово задержаны два рейса авиакомпании «Якутск»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 17 апреля открывает новый беспосадочный рейс в ...27.02.2020 «Уральские авиалинии» открывают новый рейс Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 19 мая открывает новый беспосадочный рейс Якутск — ...06.05.2016 «Уральские авиалинии» с началом летнего сезона возобновляют рейсы в Якутск
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с началом летнего сезона 2016 года возобновляет ...17.04.2013 «Уральские авиалинии» ко Дню Победы предоставят бесплатный перелет участникам ВОВ
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приготовила традиционный подарок для участников и инвалидов Великой Отечественной ...17.04.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» ко Дню Победы предоставит бесплатный перелет участникам ВОВ
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приготовила традиционный подарок для участников и ...