УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:07

В Кольцово на несколько часов задержаны рейсы в Москву и Калининград

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны рейсы в Москву («Аэрофлота») и в Калининград («Победы»). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, борт в Москву должен был вылететь еще вчера в 22:30. Но рейс перенесли на 12:00 следующего дня.

Рейс «Победы» в Калининград был запланирован на сегодняшнее утро в 07:25. Время вылета перенесено на 12:15. В обоих случаях причина переноса рейса —позднее прибытие самолетов в Кольцово.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.08.2024 В аэропорту Кольцово произошла задержка регулярного рейса в Москву авиакомпании «Аэрофлот»

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за технической неисправности воздушного судна ...

08.05.2024 В аэропорту Кольцово задержан рейс в Анталью авиакомпании Azurair

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается рейс ZF-1041 по маршруту ...

09.10.2023 В Екатеринбурге на шесть часов задержан рейс авиакомпании «Россия» в Москву

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на шесть часов оказался задержан рейс ...

05.04.2016 В аэропорту Кольцово задержаны два рейса из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2016. В аэропорту Кольцово задержаны два рейса с вылетом из Екатеринбурга. Соответствующая ...

26.08.2015 Рейсы «Аэрофлота» и «Победы» из Москвы прибыли в Кольцово с опозданием

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром было задержано прибытие двух рейсов ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (623)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.