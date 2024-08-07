В Кольцово на несколько часов задержаны рейсы в Москву и Калининград

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны рейсы в Москву («Аэрофлота») и в Калининград («Победы»). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



По данным надзорного ведомства, борт в Москву должен был вылететь еще вчера в 22:30. Но рейс перенесли на 12:00 следующего дня.



Рейс «Победы» в Калининград был запланирован на сегодняшнее утро в 07:25. Время вылета перенесено на 12:15. В обоих случаях причина переноса рейса —позднее прибытие самолетов в Кольцово.