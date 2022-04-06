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Вчера, 14:05

В Свердловской области более 600 старшеклассников посетили открытые уроки по налоговой грамотности

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В январе в Екатеринбурге и Свердловской области более 600 старшеклассников посетили открытые уроки по налоговой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

Так, старшеклассники узнали историю возникновения налоговой системы, о необходимости соблюдения налогового законодательства и правах, а также об ответственности при ведении бизнеса, порядке и способах регистрации своей деятельности, в том числе через сервисы на сайте ФНС России.

В ходе уроков была подробно освещена тема выбора режима налогообложения, где особое внимание было уделено специальному налоговому режиму для самозанятых — налогу на профессиональный доход.

В завершение старшеклассникам был представлен социальный проект «Истории успеха предпринимателей Урала», подготовленный УФНС России по Свердловской области, рассказывающий о предпринимателях конца XIX — начала XX века.

Организаторы проекта отмечают, что проект «Истории успеха предпринимателей Урала» был с успехом показан участникам Всероссийского образовательного форума в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года на сцене Екатерининского зала Таврического дворца, а киноверсия проекта транслировалась на московской выставке ВДНХ на стенде министерства финансов и Федеральной налоговой службы.
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