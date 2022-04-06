В Свердловской области более 600 старшеклассников посетили открытые уроки по налоговой грамотности

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2022. В Свердловской области продлили до 1 января 2025 года действие нулевой налоговой ставки ...06.03.2012 Управление Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области: основную долю доначисленных платежей по контрольной работе составляет НДС
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2012. По результатам проведенной контрольной работы налоговыми органами Свердловской области ...20.09.2011 Руководитель налоговой службы Свердловской области Аркадий Саитов ушел в отставку
В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы РФ № 1323л/с исполнение обязанностей по руководству Управлением ...20.09.2011 И. о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области назначен Сергей Кочнев
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2011. В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы РФ № 1323л/с исполнение ...30.11.2010 На должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области назначен Александр Путин
УрБК, Челябинск, 30.11.2010. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2010 (№ 1372 ...