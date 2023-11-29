ММК-Информсервис зарегистрировал официальный Telegram-канал

УрБК, Магнитогорск, 29.11.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за разработку и внедрение информационной ...19.09.2022 ММК-Информсервис организовал стажировку преподавателей Многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. И. Носова
УрБК, Магнитогорск, 19.09.2022. Преподаватели Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г. И. Носова прошли стажировку в ...11.07.2022 Управление международных и внешнеэкономических связей администрации Екатеринбурга запустило свой Telegram-канал
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Управление международных и внешнеэкономических связей администрации Екатеринбурга ...24.05.2021 Выпускникам МГТУ им. Носова рассказали об IT-проектах Группы ММК
УрБК, Магнитогорск, 24.05.2021. В МГТУ им. Носова состоялась традиционная встреча руководителей ООО «ММК-Информсервис» ...27.02.2020 ММК проводит конференцию по роботизации промышленных предприятий RPA Connect 4.0
УрБК, Магнитогорск, 27.02.2020. Сегодня, 27 февраля, на базе Магнитогорского металлургического комбината начала работу ...