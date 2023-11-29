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Сегодня, 11:01

ММК-Информсервис зарегистрировал официальный Telegram-канал

УрБК, Магнитогорск, 02.02.2024. В день рождения Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»), 1 февраля, компания ММК-Информсервис запустила свой Telegram-канал. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Директор ММК-Информсервис Вадим Феоктистов сообщил, что компания является самой крупной в IT-сфере Челябинской области. В ней трудятся более 700 специалистов, и предприятие заинтересовано в регулярном пополнении своего кадрового резерва.

«Теперь, с появлением официального Telegram-канала подписчики смогут быть в курсе не только о значимых для компании событиях и мероприятиях, но и узнавать о релевантных вакансиях. Уверен, каждый читатель сможет найти в сообщениях ленты то, что важно именно ему, и нам удастся сформировать комьюнити настоящих профессионалов», — подчеркнул Вадим Феоктистов.
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