ММК-Информсервис зарегистрировал официальный Telegram-канал

УрБК, Магнитогорск, 29.11.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за разработку и внедрение информационной ...

ММК награжден национальной премией «Приоритет-2023» за IT-проект в сфере предиктивной аналитики

ММК-Информсервис организовал стажировку преподавателей Многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. И. Носова

УрБК, Магнитогорск, 19.09.2022. Преподаватели Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г. И. Носова прошли стажировку в ...