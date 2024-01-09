Россияне приобрели около 95 тонн инвестиционного золота в 2023 году

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Минфин готовится к ограничению экспорта золота физлицами

УрБК, Москва, 09.01.2024. К концу I квартала 2024 года правительство РФ может принять постановление об ограничении ...

Минфин готовится к ограничению экспорта золота физлицами

К концу I квартала 2024 года правительство РФ может принять постановление об ограничении объема экспорта золота ...

Мировой спрос на золото вырос на 18% за год

УрБК, Москва, 01.02.2023. По итогам 2022 года мировой спрос на золото вырос на 18%, до 4 тыс. 741 т. Это максимальное ...

Россияне могли перепродать на сером рынке около 5 тонн инвестиционного золота

УрБК, Москва, 29.11.2022. После отмены НДС в 20% на покупку золотых слитков в марте 2022 года россияне могли ...

Через 6 лет у Китая закончится золото

Потребление золота в Китае в предстоящие 10 лет может возрасти вдвое, прогнозируют эксперты Всемирного совета по золоту ...