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Вчера, 16:42

Россияне приобрели около 95 тонн инвестиционного золота в 2023 году

УрБК, Москва, 01.02.2024. В 2023 году физлица в России приобрели около 95 т инвестиционного золота, цитирует ТАСС заместителя министра финансов России Алексея Моисеева.

«Покупка золота физическими лицами планомерно сокращалась в течение всего года, а потом резко выросла в IV квартале, и в итоге у нас по году цифра в районе 95 т., но она в значительной степени в IV квартале получилась. И это совпадение с введением пошлины с 1 октября нас озадачило», — рассказал журналистам А. Моисеев.

По его словам, самым популярным был слиток весом в 100 г, далее идет вес в 1 кг. А. Моисеев предположил, что спрос на золото мог замещать спрос на доллары, поэтому тенденция продолжится, и его привлекательность будет расти.
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