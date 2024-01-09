Россияне приобрели около 95 тонн инвестиционного золота в 2023 году

УрБК, Москва, 09.01.2024. К концу I квартала 2024 года правительство РФ может принять постановление об ограничении ...09.01.2024 Минфин готовится к ограничению экспорта золота физлицами
К концу I квартала 2024 года правительство РФ может принять постановление об ограничении объема экспорта золота ...01.02.2023 Мировой спрос на золото вырос на 18% за год
УрБК, Москва, 01.02.2023. По итогам 2022 года мировой спрос на золото вырос на 18%, до 4 тыс. 741 т. Это максимальное ...29.11.2022 Россияне могли перепродать на сером рынке около 5 тонн инвестиционного золота
УрБК, Москва, 29.11.2022. После отмены НДС в 20% на покупку золотых слитков в марте 2022 года россияне могли ...30.03.2010 Через 6 лет у Китая закончится золото
Потребление золота в Китае в предстоящие 10 лет может возрасти вдвое, прогнозируют эксперты Всемирного совета по золоту ...