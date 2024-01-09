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09.01.2024

Минфин готовится к ограничению экспорта золота физлицами

К концу I квартала 2024 года правительство РФ может принять постановление об ограничении объема экспорта золота физическими лицами. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По словам А. Моисеева, после введения с 1 октября 2023 года временных пошлин на экспорт ряда товаров (в том числе золота) вывоз золота физическими лицами стал легальным способом обойти пошлину.

«И мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим 7% — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», — цитирует «Интерфакс» заместителя министра финансов.

В связи с этим Минфин готовит проект постановления правительства РФ об ограничении экспорта золота физлицами. «Сейчас предполагается, что это будет именно номинал, он довольно небольшой, какой — не скажу пока», — продолжил А. Моисеев. Документ может быть опубликован в конце I квартала 2024 года.
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