Минфин готовится к ограничению экспорта золота физлицами

К концу I квартала 2024 года правительство РФ может принять постановление об ограничении объема экспорта золота ...23.06.2022 Правительство РФ одобрило введение нулевого НДС на приобретение бриллиантов и алмазов
УрБК, Москва, 23.06.2022. Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие нулевую ставку НДС ...03.04.2017 Запасы недр Свердловской области после 2024 года начнут иссякать
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2017. На действующих недродобывающих предприятиях Свердловской области после 2024 года ...27.02.2013 Минфин РФ предложил снизить планку ограничения по наличным платежам до 300 тысяч рублей
УрБК, Москва, 27.02.2013. По словам министра финансов Антона Силуанова, в правительство РФ внесен законопроект об ...11.11.2011 Квота на добычу золота в Челябинской области увеличена более чем на 20%
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2011. Комиссия по недропользованию министерства промышленности и природных ресурсов ...