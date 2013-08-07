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В Екатеринбурге по итогам кадровой ротации на пост генерального директора Уральского выставочного центра назначена Анна Байчибаева

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Совет директоров Уральского выставочного центра (УВЦ), который является оператором «Екатеринбург-ЭКСПО», 1 февраля 2024 года назначил на пост генерального директора Анну Байчибаеву. Заместителем генерального директора УВЦ стал Михаил Васильев. Позицию операционного директора заняла Наталья Варламова, ранее исполнявшая обязанности руководителя выставочного центра. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что кадровая перестановка необходима для решения задач, которые ставит перед регионом губернатор Евгений Куйвашев.

«Повышение роли конгрессно-выставочной сферы в экономике региона и увеличения притока инвестиций в Свердловскую область — наша задача. Уверен, что профессионализм и компетенции новых руководителей усилят существующую команду», — подчеркнул Дмитрий Ионин.

Кроме того, на пост генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области назначен Илья Пачкай. Ранее эту должность занимал Михаил Васильев.
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