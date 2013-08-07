В Екатеринбурге по итогам кадровой ротации на пост генерального директора Уральского выставочного центра назначена Анна Байчибаева

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2013. Михаил Жеребцов, занимавший ранее должность министра строительства и архитектуры ...19.09.2012 Генеральным директором ОАО «Уралхиммаш» назначен Сергей Гавриков
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2012. Решением совета директоров ОАО «Уралхиммаш» от 15 сентября 2012 г. генеральным ...20.07.2012 И. о. гендиректора «Облкоммунэнерго» станет Дмитрий Буданов
Как стало известно УрБК, сегодня работникам ГУП СО «Облкоммунэнерго» будет представлен исполняющий обязанности ...20.07.2012 Дмитрий Буданов заменит Олега Жабина на посту руководителя ГУП СО «Облкоммунэнерго»
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. Как стало известно УрБК, сегодня работникам ГУП СО «Облкоммунэнерго» будет представлен ...06.02.2012 Федор Воропаев покидает должность генерального директора ЗАО «ЮИТ Уралстрой»
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2012. Федор Воропаев покидает должность генерального директора ЗАО «ЮИТ Уралстрой». Как ...