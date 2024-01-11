В 2023 году свердловчане предпочитали отечественные сервисы для видеоконференций

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области ...27.10.2023 «МегаФон»: Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана»
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана», где рассчитывается объем ...31.03.2023 Аналитики «МегаФона» выяснили предпочтения свердловчан по платформам для коротких видео
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Специалисты «МегаФона» проанализировали предпочтения свердловчан по сервисам, ...10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...21.04.2022 В апреле мобильный интернет-трафик музыкальных сервисов снизился на 12%
УрБК, Москва, 21.04.2022. В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик музыкальных сервисов уменьшился ...