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Вчера, 15:01

В 2023 году свердловчане предпочитали отечественные сервисы для видеоконференций

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Потребление интернет-трафика в отечественных сервисах для видеоконференций в Свердловской области в течение 2023 года росло взрывными темпами, тогда как зарубежные сервисы теряли трафик. Об этом говорится в исследовании Yota.

Так, потребление трафика в «Контур Толк» по итогам 2023 года выросло в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Сервисы «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» прибавили 62% и 50% соответственно.

Расход трафика в приложении Zoom в 2023 году снизился на 39% относительно 2022 года, Skype — на 40%, Google Meet — на 32%.

«В среднем в 2023 году пользователь из Свердловской области тратил на видеоконференции 49 часов в месяц или 98 минут в день, как и в целом по России», — отметили аналитики.

Женщины общались на 4% дольше мужчин. Пользователей подобных сервисов в возрасте от 55 лет и старше в 2023 году стало больше на 18% по сравнению с 2022 годом.

Увеличение интереса к отечественным сервисам для видеоконференций (ВКС) подтверждается и данными аналитиков «МегаФона».

«Свердловская область входит в топ-20 регионов страны, где такие сервисы наиболее активно используют для ВКС. За год в регионе объем трафика на некоторых популярных российских платформах вырос более чем в 1,5 раза», — отмечает пресс-служба оператора связи.
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