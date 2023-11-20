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Вчера, 13:03

В России еще 17 банков подключатся к пилоту по цифровому рублю

УрБК, Москва, 31.01.2024. В РФ еще 17 банков подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России. В настоящее время они настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен, сообщается в официальном Telegram-канале Банка России.

Среди подключившихся к пилоту организаций — АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «МСП Банк» и другие.

Отмечается, что в настоящий момент в тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний.

В конце прошлого года стало известно, что Казначейство РФ в 2024 году начнет в пилотном режиме использовать цифровой рубль по отдельным статьям бюджетных расходов.
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