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Российские банки будут готовы к массовому внедрению цифрового рубля с сентября 2026 года

УрБК, Москва, 26.06.2025. Большинство банков в России будут готовы к массовому внедрению цифрового рубля с сентября 2026 года, пишут РИА «Новости» со ссылкой на сводные данные кредитно-финансовых организаций.

О технической готовности внедрить цифровой рубль к назначенному сроку заявили «Сбербанк, «ВТБ», «Совкомбанк», «Газпромбанк» , «Банк Дом.РФ» и «МТС банка».

В частности, в пресс-службе последнего заявили, что в рамках первого этапа пилота в банке уже провели несколько тысяч операций в новой форме нацвалюты и внедрили оплату цифровыми рублями с использованием универсального QR-кода, и B2B-платежи в реальных цифровых рублях.

Также среди подключившихся к пилоту организаций — АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «МСП Банк» и другие.

Напомним, что накануне Банк России сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. С этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил использовать цифровой рубль в бюджетных процессах, в частности, при открытии казначейских счетов, выделении субсидий и бюджетных платежей. Соответствующие поправки были внесены ведомством в правительство.
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