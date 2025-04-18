Российские банки будут готовы к массовому внедрению цифрового рубля с сентября 2026 года

УрБК, Москва, 18.04.2025. Минфин РФ предложил использовать цифровой рубль в бюджетных процессах, в частности, при ...31.01.2024 В России еще 17 банков подключатся к пилоту по цифровому рублю
УрБК, Москва, 31.01.2024. В РФ еще 17 банков подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка ...09.08.2023 ЦБ назвал участвующие в тестировании цифрового рубля банки
УрБК, Москва, 09.08.2023. Банк России назвал 13 кредитных организаций, которые будут участвовать в тестировании ...09.08.2023 Банк России начнет тестирование цифрового рубля 15 августа
Банк России 15 августа проведет первые реальные операции с цифровым рублем. Об этом рассказала первый заместитель ...12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле
УрБК, Москва, 12.07.2023. Государственная дума приняла закон, в котором закреплены правовые нормы для введения в России ...