УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:20

Казначейство РФ в 2024 году запускает пилотное использование цифрового рубля

УрБК, Москва, 20.11.2023. Федеральное казначейство в 2024 году по отдельным статьям бюджетных расходов начнет в пилотном режиме использовать цифровой рубль. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов в ходе расширенного заседания комитета по бюджету и финрынкам в Совете Федерации сообщил, что договоренность о пилотном использовании цифрового рубля была достигнута по итогам проведенного на днях Минфином и ЦБ совещания.

По словам главы ведомства, в первую очередь цифровой рубль важен в отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств — это и социальные выплаты для граждан, и субсидии, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг.

«Минфин и ЦБ договорились определить несколько таких видов «цифровых» расходов, и ЦБ вместе с казначейством уже отрабатывает эту задачу», — сообщил Антон Силуанов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.04.2015 Антон Силуанов: Рубль слишком сильно укрепился

УрБК, Санкт-Петербург, 24.04.2015. Рубль слишком сильно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Об этом ...

19.12.2014 Антон Силуанов: Рубль к началу 2015 года начнет укрепляться

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2014. Минфин не видит рисков в продаже своих валютных остатков в настоящее время, так как в ...

10.11.2014 Антон Силуанов: Рубль в ближайшее время начнет укрепляться

УрБК, Москва, 10.11.2014. Рубль в ближайшее время начнет укрепляться. Такие прогнозы дал министр финансов РФ Антон ...

27.10.2014 Антон Силуанов: Снижение курса нацвалюты РФ на 1 рубль стоит бюджету России порядка 190-200 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.10.2014. Снижение стоимости национальной валюты России на 1 рубль стоит федеральному бюджету РФ ...

15.10.2014 Минфин в ближайшее время начнет проводить валютные депозитные аукционы для поддержки рубля

УрБК, Москва, 15.10.2014. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о том, что ведомство в течение месяца начнет ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (437)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18