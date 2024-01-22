Почти 50% жителей Среднего Урала заинтересованы в смене деятельности в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Порядка 30% жителей Свердловской области считают, что в плане карьеры 2024 год будет для них позитивным. Еще 35% прогнозируют стабильное положение на рынке труда. Негативно отозвалось о своих карьерных перспективах 35% респондентов. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Наиболее часто позитивные прогнозы относительно своей карьеры в 2024 году дают представители сфер «Управление персоналом, тренинги» (40%), «Высший и средний менеджмент» (37%) и «Производство, сервисное обслуживание» (33%). Негативные оценки — респонденты из категорий «Искусство, развлечения, массмедиа» (66%), «Безопасность» (57%), «Административный персонал» и «Медицина, фармацевтика» (по 54%).



Согласно исследованию, 48% опрошенных жителей региона хотели бы сменить сферу деятельности в 2024 году. Особенно это свойственно специалистам по закупкам (71%), работникам розницы и безопасности (по 66%).



Наиболее часто респонденты рассчитывают перейти в категорию высшего или среднего менеджмента (18%), а в качестве новой перспективной профессии соискатели рассматривают IT-специальности (15%). Кроме того, 8% хотели бы перейти в производственную сферу, в закупки или попробовать себя в качестве юриста.