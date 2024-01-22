Почти 50% жителей Среднего Урала заинтересованы в смене деятельности в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области 53% сотрудников весь 2023 год проработали в одной должности. ...17.01.2024 Более 50% жителей Среднего Урала планируют искать подработку в ближайшие три месяца
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Свердловской области 52% жителей собираются искать подработку в ближайшие три месяца. ...15.01.2024 Порядка 75% жителей Среднего Урала увольнялось с прошлого места работы по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По собственному желанию покинули предыдущее место работы 75% жителей Свердловской ...23.06.2022 Более 50% жителей Среднего Урала заинтересованы в подработке
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Большинство жителей Свердловской области заинтересованы в дополнительных источниках ...13.01.2022 32% свердловчан негативно оценивают свое положение на рынке труда
Почти у четверти жителей Свердловской области (24%) 2021 год прошел лучше, чем предыдущий. Для 40% он сложился хуже, ...