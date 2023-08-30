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ЕВРАЗ направил свердловским больницам 7 млн рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В 2023 году холдинг ЕВРАЗ направил свердловским учреждениям здравоохранения 7 млн руб. Они пошли на обновление оборудования и инфраструктуры, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Средства были направлены в инфекционную, взрослую и детскую больницы Нижнего Тагила, Качканарскую стоматологическую поликлинику и центральную городскую больницу Качканара. К примеру, в детской больнице Нижнего Тагила открыли новый процедурный кабинет с современным оборудованием в отделении анестезиологии и реанимации, а также приобрели ламинарный бокс микробиологической безопасности и другое оборудование.

«Нам важно сделать лучше условия, в которых получают медицинскую помощь жители Нижнего Тагила и Качканара, поэтому мы помогаем в приобретении более современного оборудования, на котором врачи проводят обследования. И эта поддержка будет продолжаться», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Вызывает уважение большой и всегда оперативный отклик компании на наши просьбы. В декабре 2023 года мы вышли с ходатайством о выделении средств на покупку аппаратуры для аудиоскрининга — еще до окончания года ЕВРАЗ помог. Спасибо компании за многолетнюю всестороннюю поддержку», — в свою очередь, отметила главный врач Качканарской ЦГБ Валерия Мартемьянова.
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