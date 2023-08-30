ЕВРАЗ направил свердловским больницам 7 млн рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. ЕВРАЗ в рамках шефской помощи направил более 25 млн руб. образовательным учреждениям ...12.11.2020 ЕВРАЗ закупил для больниц Нижнего Тагила и Качканара аппараты ИВЛ на сумму около 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. Четыре аппарата искусственной вентиляции легких Flight 60 передал больницам Нижнего ...03.07.2020 ЕВРАЗ закупил для больниц Нижнего Тагила и Качканара оборудование для реабилитации детей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2020. ЕВРАЗ закупил современное оборудование для физиотерапевтических кабинетов детской ...29.04.2020 ЕВРАЗ направил 22,5 млн рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медиков Нижнего Тагила и Качканара
УрБК, Нижний Тагил, 29.04.2020. ЕВРАЗ направил 22,5 млн руб. на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков ...20.12.2018 ЕВРАЗ направил более 1 млн рублей на покупку оборудования для больниц Качканара и Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. ЕВРАЗ направил более 1 млн руб. на покупку оборудования для больниц Качканара и Нижнего ...