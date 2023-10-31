Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза

В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 23,1 млрд руб. Это на 75% ...31.10.2023 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 75%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...27.07.2023 На Среднем Урале объем выданных в I полугодии автокредитов составил 12,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В январе-июне 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...29.06.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей
В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 млрд руб. Это на 49,9% больше ...29.06.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 ...