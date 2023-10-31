Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 млрд руб. За год этот показатель вырос на 110% (в декабре 2022 года — 1,27 млрд руб.), говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В пятерке лидеров по объему выданных в декабре автокредитов оказались Москва (10,06 млрд руб.), Московская область (8,24 млрд руб.), Санкт-Петербург (5,71 млрд руб.), Краснодарский край (5,16 млрд руб.) и Татарстан (4,18 млрд руб.).



В декабре 2023 года в Свердловской области было выдано 1 тыс. 715 автокредитов, что на 60% превысило показатель того же месяца предыдущего года. Средний чек за год вырос на 31%, до 1,55 млн руб.