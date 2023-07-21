«МегаФон» ускорил мобильный интернет в более чем 20 населенных пунктах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Инженеры «МегаФона» провели модернизацию сети на 100 локациях Среднего Урала. Так, ...28.05.2015 Спрос на скоростной интернет от «МегаФона» в Свердловской области вырос в 3 раза
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. Спустя год после запуска сети 4G+ компанией «МегаФон» в небольших населенных пунктах ...12.09.2014 ОАО «МегаФон» подключило к скоростным линиям связи еще 12 населенных пунктов Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. ОАО «МегаФон» реализовало проект по увеличению пропускной способности мобильных сетей и ...30.05.2014 «МегаФон» увеличил покрытие сети 4G+ в Свердловской области
«МегаФон» продолжает расширять сеть четвертого поколения в Свердловской области. Самый быстрый мобильный интернет 4G+ ...30.05.2014 ОАО «МегаФон» продолжает расширять территорию покрытия сети четвертого поколения в Свердловской области
УрБК, Москва, 30.05.2014. «МегаФон» продолжает расширять сеть четвертого поколения в Свердловской области. Самый ...