Курс доллара США на Московской бирже превысил 90 рублей

УрБК, Москва, 06.12.2023. Курсы доллара США и евро растут в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 9.58 мск ...27.10.2023 Курс доллара США на бирже опустился ниже 93 рублей
УрБК, Москва, 27.10.2023. По состоянию на 14.50 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,72 руб., евро — ...13.06.2023 Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей
УрБК, Москва, 13.06.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,62 руб., евро — ...15.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже превысил 79 рублей
УрБК, Москва, 15.05.2023. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,38 руб., евро — ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...