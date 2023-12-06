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Сегодня, 09:38

Курс доллара США на Московской бирже превысил 90 рублей

УрБК, Москва, 29.12.2023. По состоянию на 7.30 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,04 руб., евро — 97,72 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,34%, европейской — на 0,31%.
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