УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:20

Власти Екатеринбурга отчитались об успехах в реализации национальных проектов по итогам 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Власти Екатеринбурга подвели итоги 2023 года в части реализации национальных проектов. Всего в столице Среднего Урала реализуется семь из 15 федеральных нацпроектов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, что всего для реализации нацпроектов «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Безопасные качественные дороги» (БКД) и «Туризм и индустрия гостеприимства» для города с 2019 по 2023 год было выделено 30,3 млрд руб.

Благодаря нацпроектам в городе появилось семь детских садов на 1,8 тыс. мест и пять школ на 5 тыс. учеников. Кроме того, было модернизировано 99 участков улично-дорожной сети общей площадью 1,8 млн кв. м., заменено 188 светофоров, приобретено 117 автобусов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей поездки в Челябинск принял участие в заседании Ассоциации «Города Урала»

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей поездки на Южный Урал принял участие в ...

28.04.2023 Городские планы

В Екатеринбурге в 2023 году продолжится реализация семи национальных проектов ...

06.12.2022 Гордума Екатеринбурга приняла в первом чтении бюджет города

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Гордума Екатеринбурга в первом чтении приняла проект бюджета города на 2023 год и ...

10.01.2022 Исполнение бюджета Екатеринбурга по доходам в 2021 году составило 102,2%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. По итогам 2021 года исполнение бюджета Екатеринбурга по доходам составило 57,5 млрд ...

18.11.2016 В Свердловской области официально завершили реализацию четырех нацпроектов

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2016. В Свердловской области завершили реализацию четырех национальных проектов, которые ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»28.12.2023Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости
Архив новостей
Январь 2024 (469)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18