Власти Екатеринбурга отчитались об успехах в реализации национальных проектов по итогам 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Власти Екатеринбурга подвели итоги 2023 года в части реализации национальных проектов. Всего в столице Среднего Урала реализуется семь из 15 федеральных нацпроектов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, что всего для реализации нацпроектов «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Безопасные качественные дороги» (БКД) и «Туризм и индустрия гостеприимства» для города с 2019 по 2023 год было выделено 30,3 млрд руб.



Благодаря нацпроектам в городе появилось семь детских садов на 1,8 тыс. мест и пять школ на 5 тыс. учеников. Кроме того, было модернизировано 99 участков улично-дорожной сети общей площадью 1,8 млн кв. м., заменено 188 светофоров, приобретено 117 автобусов.