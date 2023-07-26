Власти Екатеринбурга отчитались об успехах в реализации национальных проектов по итогам 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей поездки на Южный Урал принял участие в ...28.04.2023 Городские планы
В Екатеринбурге в 2023 году продолжится реализация семи национальных проектов ...06.12.2022 Гордума Екатеринбурга приняла в первом чтении бюджет города
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Гордума Екатеринбурга в первом чтении приняла проект бюджета города на 2023 год и ...10.01.2022 Исполнение бюджета Екатеринбурга по доходам в 2021 году составило 102,2%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. По итогам 2021 года исполнение бюджета Екатеринбурга по доходам составило 57,5 млрд ...18.11.2016 В Свердловской области официально завершили реализацию четырех нацпроектов
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2016. В Свердловской области завершили реализацию четырех национальных проектов, которые ...