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Вчера, 16:04

Минфин РФ объявил о продаже бриллиантов из Госфонда на аукционе

УрБК, Москва, 26.01.2024. 27 февраля 2024 года в 10.00 состоится аукцион по продаже на внутреннем рынке бриллиантов из Госфонда России. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале министерства финансов РФ.

Продавцом выступит Гохран РФ при Минфине РФ. Аукцион пройдет в Москве по адресу ул. 1812 года, 14. Участники должны будут внести задаток в размере 9 тыс. руб. Срок окончания подачи заявок — 17.00 13 февраля 2024 года.

Просмотры лотов бриллиантов будут проводиться с 12 по 26 февраля 2024 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу ул. 1812 года, 14 в Москве.
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