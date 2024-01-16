С российского рынка ушли 12% туроператоров с мая 2023 года

УрБК, Москва, 16.01.2024. В 2023 году количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России увеличилось до 4,3 млн ...09.01.2024 Темпы роста микрофинансового рынка в России могут увеличиться на 15-20% в 2024 году
УрБК, Москва, 09.01.2024. Темпы роста российского рынка микрофинансирования в 2024 году могут повыситься на 15-20%. ...29.09.2023 В Екатеринбурге 6–7 октября пройдет международная туристическая выставка Expotravel-2023
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге на площадке Центра Международной Торговли 6–7 октября пройдет ...30.08.2023 Российские власти будут ежегодно выделять на развитие туризма почти 50 млрд рублей
УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ планирует ежегодно выделять на развитие туристической отрасли не менее 48 ...25.01.2017 Менее 50% туроператоров РФ полностью оплатили взносы в фонды персональной ответственности
УрБК, Москва, 25.01.2017. Меньше 50% туроператоров РФ, находящихся в едином федеральном реестре, полностью внесли ...