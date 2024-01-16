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Вчера, 15:23

С российского рынка ушли 12% туроператоров с мая 2023 года

УрБК, Москва, 26.01.2024. Доля туристических компаний, ушедших с российского рынка в постпандемийный период, составила 12%. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на главу ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко.

«В постпандемийный период мы потеряли 12% компаний», — заявил А. Осауленко в ходе общеотраслевой стратегической сессии под руководством комитета по выездному туризму РСТ. Пандемия COVID-19, по данным ВОЗ, официально завершилась 5 мая 2023 года.

Ранее УрБК приводил мнения экспертов и участников туристической отрасли в РФ и Свердловской области по поводу итогов 2023 и их ожидания от турсезона 2024 года.
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