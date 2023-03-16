Суд взыскал с ТЦ «Радуга-Парк» 118 тыс. рублей за травму посетителя

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Компания «Форум-групп» продала торговый центр «Радуга Парк» в Екатеринбурге. Новым ...12.04.2022 Свердловская прокуратура взыскала 700 тыс. рублей компенсации с работодателя за полученную сотрудником травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...24.03.2022 Житель Первоуральска отсудил у компании «Экотехпром» 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...20.03.2018 Работник предприятия УГМК в Ревде взыскал с работодателя 270 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. Работник ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (входит в УГМК) через суд взыскал с ...28.04.2017 В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Радуга Парк» из-за бесхозного предмета
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В Екатеринбурге посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Радуга-Парк» ...