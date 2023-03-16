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Суд взыскал с ТЦ «Радуга-Парк» 118 тыс. рублей за травму посетителя

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Торговый центр «Радуга-Парк» в Екатеринбурге выплатит штраф в размере более 39 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. и убытков в виде утраченного заработка свыше 29 тыс. руб. после того, как на территории ТЦ посетитель получил травму и был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ЧП произошло 8 мая 2023 года. Мужчина 1973 года рождения упал в торговом центре, получил гематомы и ушибы и был госпитализирован на две недели (у пострадавшего было наследственное заболевание, усложнившее выздоровление).

«В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований к ООО «Торговый центр», поскольку стороной истца представлены доказательства в обоснование своей позиции о том, что падение произошло на территории торгового центра в результате ненадлежащего обеспечения безопасности передвижения посетителей», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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