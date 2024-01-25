Свердловская область названа одним из самых популярных туристических направлений в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Свердловская область оказалась одним из самых популярных у туристов регионов России. Об этом заявил журналистам президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции в Екатеринбурге.



По его словам, популярность региона напрямую коррелируется с количеством номеров в отелях и гостиницах. Безусловными лидерами по спросу у туристов являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, потому что там хорошо развита отельная инфраструктура, отметил И. Уманский. Любому другому региону РФ, по его словам, конкурировать по этому показателю с ними сложно.



Тем не менее в число популярных у туристов направлений вошли также Московская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Татарстан, Ставропольский край и Крым.



«Это наши лидеры, по которым мы сейчас фиксируем основной спрос на предстоящий сезон», — резюмировал И. Уманский.