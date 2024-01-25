Свердловская область названа одним из самых популярных туристических направлений в 2024 году

УрБК, Москва, 22.01.2024. Рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по ...02.10.2023 Свердловская область вошла в топ-10 популярных направлений по итогам летнего сезона
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область с мая по август 2023 года вошла в десятку регионов, ...30.08.2023 Турпоток по России в летний сезон вырос на 12%
УрБК, Москва, 30.08.2023. В летний сезон 2023 года туристы совершили 17 млн поездок по России. Это на 12% больше, чем ...20.05.2022 Спрос на краткосрочную аренду жилья со стороны свердловских туристов вырос на 35%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. Спрос на краткосрочную аренду жилья со стороны свердловских туристов в начале мая вырос ...19.02.2018 Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...