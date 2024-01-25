УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
25.01.2024

Свердловская область названа одним из самых популярных туристических направлений в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Свердловская область оказалась одним из самых популярных у туристов регионов России. Об этом заявил журналистам президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, популярность региона напрямую коррелируется с количеством номеров в отелях и гостиницах. Безусловными лидерами по спросу у туристов являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, потому что там хорошо развита отельная инфраструктура, отметил И. Уманский. Любому другому региону РФ, по его словам, конкурировать по этому показателю с ними сложно.

Тем не менее в число популярных у туристов направлений вошли также Московская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Татарстан, Ставропольский край и Крым.

«Это наши лидеры, по которым мы сейчас фиксируем основной спрос на предстоящий сезон», — резюмировал И. Уманский.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.01.2024 Загрузка российских гостиниц в новогодние каникулы превысила 80%

УрБК, Москва, 22.01.2024. Рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по ...

02.10.2023 Свердловская область вошла в топ-10 популярных направлений по итогам летнего сезона

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область с мая по август 2023 года вошла в десятку регионов, ...

30.08.2023 Турпоток по России в летний сезон вырос на 12%

УрБК, Москва, 30.08.2023. В летний сезон 2023 года туристы совершили 17 млн поездок по России. Это на 12% больше, чем ...

20.05.2022 Спрос на краткосрочную аренду жилья со стороны свердловских туристов вырос на 35%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. Спрос на краткосрочную аренду жилья со стороны свердловских туристов в начале мая вырос ...

19.02.2018 Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»28.12.2023Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости
Архив новостей
Январь 2024 (469)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18